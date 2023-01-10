Телеканал "Дождь" перенесет редакционный центр в Амстердам

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (телеканал "Дождь" признан в России СМИ-иноагентом)

Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в связи с получением лицензии Нидерландов на вещание перенесет редакционный центр в Амстердам. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дождя".

"В связи с получением нидерландской лицензии на вещание "Дождь" перенесет свой редакционный центр в Амстердам, и амстердамская студия телеканала станет основной, как только сотрудники получат разрешение на работу в Нидерландах", – говорится в сообщении.

В публикации телеканала также сообщается, что 9 января руководство "Дождя" оспорило решение латвийских властей об отзыве вещательной лицензии. В связи с неопределенными сроками судебного разбирательства телеканал пришел к решению об отказе от возвращения латвийской лицензии, поставив в приоритет возобновление вещания в кабельных сетях.

В настоящее время компания Deloitte завершает проверку "Дождя" для получения им сертификата стандарта Journalism Trust Initiative. По мнению руководства СМИ, подобное позволит укрепить доверие зрительской аудитории в РФ и за рубежом.

До изъятия вещательной лицензии у "Дождя" латвийские власти пригрозили телеканалу завершением деятельности на территории страны после демонстрации карты с изображенным в составе РФ Крымом. Также власти страны негативно отнеслись к высказыванию "наша армия" в эфире "Дождя" в отношении Вооруженных сил России.

Решение Латвии о лишении "Дождя" лицензии поддержали Литва и Эстония. В последней телеканал транслировали 3 телеоператора.



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