Нидерланды выдали лицензию на вещание телеканалу "Дождь"

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом со ссылкой на голландского медиарегулятора Commissariaat voor de Media сообщает РИА Новости.

"Commissariaat voor de Media выдал разрешение TVR Studios B.V. на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения через телеканал Дождь", – указано в сообщении регулятора.

Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала 6 декабря прошлого года. "Дождь" прекратил вещание в ночь на 8 декабря. Впоследствии подобное решение также приняли Литва и Эстония.

Каналу пригрозили закрытием 2 декабря из-за демонстрации карты, где Крым изображен в составе России, а также за формулировку "наша армия", употребленную по отношению к ВС РФ. Помимо прочего, ведущий "Дождя" Алексей Коростелев был уволен после слов о помощи российским военнослужащим.

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