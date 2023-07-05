Минюст признал деятельность WWF нежелательной на территории РФ

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais (WWF признана иноагентом в РФ)

Минюст признал нежелательной на территории России деятельность международной неправительственной организации "Всемирный фонд природы" (WWF), которая считается в РФ иноагентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

До этого российская Генпрокуратура признала деятельность WWF нежелательной в РФ. По данным надзорного ведомства, природоохранная и экопросветительская работа под руководством подданного Великобритании Невила Исделла используется организацией в качестве прикрытия для реализации проектов, которые создают угрозы безопасности в экономической сфере.

В ГП заявляли, что под предлогом сохранения окружающей среды WWF якобы пытается помешать политическому курсу Москвы по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях. Кроме того, фонд препятствует разработке и легитимизации ограничений, которые могут послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.

После этого стало известно, что "Всемирный фонд природы" перестанет использовать логотип "Панда" и аббревиатуру WWF.