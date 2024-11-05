Генпрокуратура признала деятельность НПО IAIS из Лихтенштейна нежелательной в РФ

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (Международная ассоциация интеллектуальных игр, IAIS), сообщила пресс-служба ведомства.

В состав организации входили свыше 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и похожих на них игр, которые проводились в Европе, Азии и Северной Америке, указали сотрудники Генпрокуратуры.

Невзирая на положения устава, который запрещает участие в политической деятельности, IAIS продолжала распространять в интернете информацию, которая дискредитирует российские власти, внешнюю и внутреннюю политику страны, а также используется в пропагандистских кампаниях зарубежных антироссийских центров, целью которых является продвижение протестных и деструктивных идей.

Вместе с тем организация приняла регламент отстранения от соревнований под эгидой IAIS участников игр, которые поддерживают СВО, запретив командам из России и Белоруссии выступать под флагами своих государств на международных турнирах.

Помимо того, в мероприятиях IAIS продолжают участвовать иноагенты и члены иностранных НПО, которые были признаны нежелательными в России ранее.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России американской НПО Young Presidents Organization (YPO). По данным ведомства, ключевой задачей организации было вовлечение молодых бизнесменов из РФ для реализации концепции по воспитанию лидеров общественного мнения, лояльных к интересам Штатов.

