Деятельность французской НПО Independent Institute of Philosophy признана нежелательной

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Деятельность французской неправительственной организации (НПО) Independent Institute of Philosophy признана нежелательной в России. Об этом пресс-служба Генпрокуратуры сообщила на сайте.

По данным ведомства, в качестве своих задач организация называет распространение и продвижение исследований и образования в области философии, гуманитарных и социальных наук, содействие философам и коллегам из других научных областей, якобы вынужденных эмигрировать, а также поддержку голосов свободной критической мысли на русском языке. Однако, отметили в ГП, чтобы присоединиться к сообществу, ученым нужно быть противниками СВО.

Помимо этого, НПО организует и проводит разные конференции, на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами, добавили в пресс-службе.

Ранее в России признали нежелательной деятельность международной организации The Satanic Temple, участники которой продвигают оккультную идеологию, используют сатанинскую символику и пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи.

Помимо этого, организация поддерживает представителей экстремистских и террористических движений, а также негативно высказывается о спецоперации на Украине, пояснили в Генпрокуратуре.