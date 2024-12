Генпрокуратура РФ признала Хельсинкский комитет нежелательной организацией

Фото: 123RF/mistervlad

Генпрокуратура России признала деятельность американской неправительственной организации Commission on Security and Cooperation in Europe (U.S. Helsinki Commission, CSCE) нежелательной на территории РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По информации ГП, деятельность объединения, расположенного в Вашингтоне, направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. Кроме того, члены НПО массово распространяют сведения, которые дискредитируют политику российского руководства, работу правоохранителей и судов.

Также на официальном ресурсе организации размещено обращение к американскому президенту Джо Байдену о разрешении передачи Киеву ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ НПО Help Heroes Of Ukraine, которая финансирует ВСУ. По данным ведомства, члены организации собирают деньги, отправляют снаряжение и экипировку украинским подразделениям.

До этого ведомство объявило нежелательной деятельность в РФ международной организации The Satanic Temple, участники которой, утверждают в ГП, продвигают оккультную идеологию и используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей.