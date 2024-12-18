Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Recorded Future

Фото: 123RF/mistervlad

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Recorded Future (RF) из Соединенных Штатов. НПО причастна к кибератакам на Россию, передает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Recorded Future предоставляет информационно-техническую поддержку развернутой западными странами пропагандистской кампании против РФ.

"Организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ. Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России", – говорится в сообщении ведомства.

Recorded Future основана в 2019 году. Компания специализируется на киберугрозах, активно работая с ЦРУ и разведслужбами других стран. Отмечается, что RF получает финансирование от американских корпораций.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России американской НПО Young Presidents Organization (YPO). По данным ведомства, ключевой задачей организации было вовлечение молодых бизнесменов из РФ для реализации концепции по воспитанию лидеров общественного мнения, лояльных к интересам Штатов.