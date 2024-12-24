Генпрокуратура объявила нежелательной американскую НПО Help Heroes Of Ukraine

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Генпрокуратура России объявила нежелательной неправительственную организацию (НПО) из США Help Heroes Of Ukraine, которая финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Генпрокуратуры, НПО основали в феврале 2022 года представители украинской диаспоры. Организация финансируется в основном за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, а также американских политических и религиозных объединений.

"Члены объединения собирают средства и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям ВСУ. Снабжают военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и личной защиты", – уточнили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России американской НПО Young Presidents Organization (YPO). По данным ведомства, ключевой задачей организации было вовлечение молодых бизнесменов из России для реализации концепции по воспитанию лидеров общественного мнения, лояльных к интересам США.