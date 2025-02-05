AP: семьи с трансгендерными детьми подали в суд на Дональда Трампа

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В США семьи с трансгендерными детьми и медицинские организации подали иск против указа президента страны Дональда Трампа о запрете финансирования гендерно-аффирмативной медицины через государственные страховые программы Medicaid и TRICARE. Об этом пишет Associated Press .

Речь идет о семи семьях с трансгендерными и небинарными детьми. Указом американского лидера прекращается федеральное финансирование медицинских услуг, связанных с гендерным переходом, в том числе гормональной терапии и блокаторов полового созревания для несовершеннолетних, уточняется в сообщении.

Согласно иску, указ Трампа нарушает "антисегрегационные" законы и ограничивает права родителей. Как отметили истцы, федеральные средства не запрещается использовать для аналогичных медицинских процедур, не связанных с трансгендерным переходом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что правительство США будет придерживаться официальной политики признания только двух полов: мужского и женского. Таким образом, политик стал еще ближе к осуществлению одного из своих предвыборных обещаний – вернуть США к ценностям традиционной семьи.

После вступления в должность главы Белого дома Трамп ввел новые правила в армии. Американский лидер запретил трансгендерам служить и ввел строгий дресс-код для военных.