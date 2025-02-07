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Белый дом при бывшем президенте США Джо Байдене финансировал создание трансгендерных животных, заявила член палаты представителей Нэнси Мэйс. Как сообщает телеканал "360", речь идет об изучении обезьян, мышей и крыс.

"Эти гранты финансировали болезненные и смертельные эксперименты с трансгендерами, в ходе которых лабораторным животным проводили инвазивные операции и гормональную терапию в университетах по всей стране", – рассказала Мэйс.

По словам члена палаты представителей, администрация Байдена потратила на этот проект 10 миллионов долларов. Деньги налогоплательщиков направлялись на изучение восприимчивости животных к передозировке наркотиками и способности заразиться ВИЧ, уточнила она.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Украины. По словам главы Белого дома, сейчас Вашингтон ведет переговоры с партнерами из Европы об "уравнивании" их вклада в финансовую поддержку Киева.

Между тем бывший лидер США Джо Байден подписал соглашение с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA). Это сотрудничество направлено на развитие культурных проектов и поддержку молодых талантов, а также включает подготовку нового этапа в литературной карьере самого Байдена.