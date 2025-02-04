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04 февраля, 16:30

Политика

Байден заключил соглашение с агентством талантов для продвижения творческих людей

Байден заключил соглашение с агентством талантов для продвижения творческих людей

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Бывший президент США Джо Байден подписал соглашение с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA). Это сотрудничество направлено на развитие культурных проектов и поддержку молодых талантов, а также включает подготовку нового этапа в литературной карьере самого Байдена.

По информации СМИ, Байден уже работал с этим агентством до своей инаугурации, когда оно помогало с продвижением его первых мемуаров. В рамках нового соглашения президент собирается работать над новой книгой, которая, вероятно, будет посвящена его президентскому пути и политической жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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