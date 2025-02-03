Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС России поразили за сутки объект энергетики Украины, который обеспечивал ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, армия России уничтожила инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.

Ранее российские военные ликвидировали пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ в районе Новодмитровки в ДНР. Удар нанесли авиабомбой ФАБ-1500, оснащенной модулем планирования и коррекции.

По данным СМИ, украинские подразделения не могут сдержать продвижение ВС РФ в Донбассе. Как утверждают журналисты, бригады ВСУ, обычно занимающиеся наступательными действиями, сейчас выполняют оборонительные функции.