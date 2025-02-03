Силы ПВО уничтожили ночью 70 беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили в общей сумме 70 украинских беспилотников над шестью регионами РФ в ночь на 3 февраля. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 27 беспилотников были уничтожены в Ростовской области, 25 дронов – в Волгоградской области, 7 – в Астраханской, 5 – в Воронежской, 4 – в Белгородской и 2 БПЛА – в Курской области.

В Воронежской области в результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал, разрушений не выявлено. Кроме того, без пострадавших и разрушений обошлось и в Ростовской области.

В Волгоградской области при падении обломков возникли локальные возгорания на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Пожары были оперативно локализованы.

В Астраханской области под атакой БПЛА оказались различные объекты, в том числе топливно-энергетического комплекса. При падении одного дрона началось возгорание.