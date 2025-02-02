Фото: kremlin.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от ООН и ряда других европейских организаций осудить удар украинской армии по интернату в Судже. Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале.

"Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам

человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, Генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом", – говорится в сообщении.

Москалькова также подчеркнула, что удар по гражданскому объекту, в котором находились "самые незащищенные люди", является "преступлением, которому нет прощения и забвения".

Вооруженные силы Украины 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. По данным Минобороны РФ, российскими средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет противника из Сумской области.

Провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от преступлений Киева, которые были совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, подчеркнули в МО.

В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады, полковника ВСУ Ростислава Карпуши. Его подозревают в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области. По информации следствия, в субботу, 1 февраля, украинский полковник отдал незаконный приказ подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната.