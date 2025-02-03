Несколько БПЛА уничтожены в двух районах Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

За прошедшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате воздушной атаки не выявлено пострадавших и каких-либо разрушений на земле. В регионе объявили отбой опасности атаки БПЛА.

Этой ночью вражеские беспилотники также уничтожили в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. В первом регионе было сбито 29 дронов, обошлось также без пострадавших и разрушений.

В Волгоградской области удалось нейтрализовать большую часть беспилотников. Тем не менее при падении одного из них возникли локальные возгорания на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Атаке БПЛА подверглись и объекты Астраханской области, в том числе топливно-энергетического комплекса. В результате падения одного беспилотника началось возгорание.