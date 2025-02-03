ПВО сбила ночью 29 беспилотников в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили прошедшей ночью массированную атаку вражеских беспилотников – всего было уничтожено 29 воздушных целей. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Дроны были сбиты в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей и разрушений на земле не выявлено. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

Украинские войска этой ночью также попытались атаковать различные объекты на территории Астраханской области, в том числе топливно-энергетического комплекса. При падении одного из БПЛА началось возгорание.

Еще одна атака беспилотника была зафиксирована до этого в поселке Малиновка под Белгородом. В результате нее погиб местный житель – он скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.