Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских БПЛА и безэкипажного катера

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили 9 украинских БПЛА над тремя регионами и безэкипажный катер, следовавший к Крыму, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, 7 беспилотников были сбиты над территорией Брянской области и по одному – в Белгородской и Саратовской областями.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили один безэкипажный катер в северо-западной части акватории Черного моря. В Минобороны уточнили, что катер направлялся в сторону Крыма.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 15 украинских дронов за ночь над тремя регионами РФ. По данным Минобороны, восемь беспилотников были сбиты над территорией Рязанской области, шесть – над Курской областью и один – над Белгородской.