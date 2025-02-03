Глава Абхазии Бганба выразил соболезнования Путину после атаки ВСУ в Судже

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Исполняющий обязанности главы Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с ударом ВСУ по интернату в Судже. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента Абхазии.

В своем обращении Бганба подчеркнул, что данная атака украинских войск является бесчеловечным актом насилия.

Украинские военные 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет противника из Сумской области.

В военном ведомстве подчеркнули, что провокация была нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от преступлений Киева, которые были совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области.

СК возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады, полковника ВСУ Ростислава Карпуши, которого подозревают в совершении теракта в Суджанском районе. По данным следствия, украинский полковник 1 февраля отдал незаконный приказ подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната.

Российская сторона обратилась ко всем ответственным правительствам и профильным международным структурам с призывом осудить целенаправленную атаку ВСУ на интернат.