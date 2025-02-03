Money: в Чехии бобры построили плотину и сэкономили государству 1,2 млн долларов

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В Чехии бобры за два дня выполнили семилетний план государства по строительству плотины, сэкономив в бюджете страны 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Money.

В стране в 2018 году одобрили план по строительству плотины в парке Брды, однако местные чиновники только недавно собрали нужные документы и разрешения. При этом бобры сами выбрали для плотины участок – канал для мелиорации, который военные построили на бывшем полигоне с целью осушить территорию.

Как рассказал зоолог Иржи Влчек, бобр способен построить плотину за одну-две ночи.

"А вот человек должен сначала получить разрешения, решения по водным правам, а затем посмотреть, есть ли на это деньги", – добавил Влчек.

В Чехии водятся около 15 тысяч бобров, которые ежегодно причиняют ущерб домам и учреждениям государства.

В декабре 2024 года четыре населенных пункта Ленобласти остались без света из-за бобров. Животные сточили несколько деревьев до такого состояния, что они упали и повредили линии электропередачи. Работу энергетикам усложнило еще и затопление участка леса из-за строительства плотины.

Тем временем бобры из Московского зоопарка поддержали тренд "Сидим с бобром за столом" и снялись в клипе популярной песни дуэта Slava Skripka.