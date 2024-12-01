Четыре населенных пункта Ленобласти остались без света из-за бобров

Фото: телеграм-канал "Россети Ленэнерго"

Жители поселка Черенцово и трех деревень: Октябренок, Халезево и Туравкин в Ленобласти остались без света из-за бобров. Животные сточили несколько деревьев до такого состояния, что они упали и повредили линии электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Ленэнерго» в своем телеграм-канале.

Работу энергетикам усложнило еще и затопление участка леса из-за строительства плотины.

В итоге до линии специалисты добрались только с помощью экскаватора. В пресс-службе подчеркнули, что при разборе плотины бобры не пострадали.

Ранее сообщалось, что две ламы поселились в отдельном вольере национального парка "Лосиный остров". Животные чувствуют себя хорошо и изучают вольер.