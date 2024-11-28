Манул Тимофей из столичного зоопарка зажировался к зиме

Манул Тимофей из Московского зоопарка закончил процесс зажировки к зиме, сейчас он весит больше 7 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

"К холодам Тимоша заметно округлился, стал более пушистым. Также у него порыжели бока", – сказано в сообщении.

На данный момент зоологи постепенно сокращают количество порций, а также взвешивают еду, чтобы контролировать ее объем. Так, осенью Тимофею давали еду 2 раза в день, оставляя воскресенье разгрузочным днем. При этом объем суточной порции был 350–400 граммов.

Сейчас же, как сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, у кота чередуются дни с кормлением два раза и один раз в день. Воскресенье по-прежнему остается "голодным" днем. Также размер суточной порции снизился до 150–250 граммов.

Вместе с этим уменьшилась активность манула, уточнили в зоопарке. Теперь Тимофей выходит на улицу только рано утром или поздним вечером.

"Теперь первые два месяца зимы вес кота будет стоять на месте. А примерно в феврале Тимофей начнет понемногу худеть. В этот период зоологи продолжат сокращать рацион манула. И примерно к июню Тимоша завершит период разжировки", – подытожили в пресс-службе.

Процесс зажировки манул начал в середине сентября. Это происходит потому, что в природе животные живут в холодной зиме в Центральной Азии. Летом его вес колеблется в районе 3,5–3,7 килограмма.

