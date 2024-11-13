Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Тем временем Московский зоопарк выпустил зимнюю версию гимна манула Тимофея. Об этом учреждение объявило в своем телеграм-канале.

Ранее в Москве в продаже появились тематические брелоки "Тройка" с изображением манула Тимофея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.