Жители Бутырского района Москвы пожаловались на громкие ночные вечеринки в местном клубе

Жители Бутырского района пожаловались на непристойные вечеринки в ночном клубе

Жители Бутырского района Москвы пожаловались на местный ночной клуб. Их не устраивает громкая музыка, которая звучит в позднее время в будние дни. Телеканалу Москва 24 они рассказали, что там проводятся непристойные вечеринки, о которых они сообщали в полицию.

Ночной клуб расположен прямо напротив жилого комплекса, состоящего из нескольких блоков, в каждом из которых 50 этажей. Музыка из ночного клуба мешает владельцам квартир, которые расположены на 30 из них.

По словам одного из местных жителей Акопа Абгаряна, громкие звуки из заведения слышны с 20:00 до 06:00, а время от времени и до 09:00. Таким образом, заведение нарушает права жильцов дома, уверен собеседник телеканала.

При этом на сайте клуба есть как позитивные, так и негативные отзывы. Одни пользователи утверждают, что это красивое заведение со "сногсшибательной" атмосферой, другие обращают внимание на проблему жителей соседних домов.

Чтобы разобраться с этой ситуацией, горожанам необходимо написать заявление в Роспотребнадзор, подчеркнул адвокат Максим Блинов, комментируя эту ситуацию. Ведомство проведет специальную экспертизу и установит, действительно ли от этого клуба исходит настолько серьезный шум.



(сотрудники заведения. – Прим. ред.) не убирают все это (громкие звуки. – Прим. ред.) , то по решению суда их могут либо лишить лицензии, либо приостановить деятельность указанной организации до момента, пока она не устранит источник шума.

Максим Блинов адвокат Роспотребнадзор изначально выписывает предостережение указанной организации. Если онине убирают все это, то по решению суда их могут либо лишить лицензии, либо приостановить деятельность указанной организации до момента, пока она не устранит источник шума.

При проведении экспертизы устанавливаются специальные аппараты, которые замеряют уровень децибел. Если звуки действительно оказываются слишком громкими, виновникам будет выписан штраф. Для граждан он составляет 1–2 тысячи рублей, для должностных лиц – 4–8 тысяч, а для юридических лиц – 40–80 тысяч.

Если же шум все-таки будет мешать сну, это может негативно сказаться не только на здоровье человека, но и на его настроении, подчеркнул доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.





Дмитрий Еделеев доктор медицинских наук, профессор Сон полностью регулирует эмоции и настроение. Человек, который высыпается, всегда в хорошем настроении. Дело в том, что сон сжигает гормоны стресса и способствует продуцированию гормонов хорошего настроения.

Врач также обратил внимание, что сон укрепляет иммунную систему. Он напомнил, что во время COVID-19 все медики рекомендовали побольше спать. Это было связано с тем, что именно во время сна в организме образуются цитокины, которые способствуют нормальной работе иммунной системы.

Для качественного сна эксперты рекомендуют приобрести плотные шторы, которые помогут сохранить в спальне темноту. Кроме того, важно не переедать перед отдыхом. Последним важнейшим фактором здорового сна является именно тишина, подчеркивают специалисты.

Ранее юрист Ярослав Остапенко рассказал, что ответственность за нарушение "закона о тишине" может наступить и для владельцев собак, которые лают в позднее время. По словам эксперта, если лай животного продолжается по ночам, то надо собрать доказательства – видеозаписи, аудиофайлы или показания свидетелей.

Также можно вызвать полицию, которая примет меры по привлечению владельцев к ответственности.

