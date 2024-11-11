Юрист Остапенко: наказание за лай собаки ночью последует при нарушении закона о тишине

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Ответственность владельцев собак наступает в случае нарушения "закона о тишине", который регулируется региональными нормами. Об этом Life.ru заявил юрист, член Ассоциации юристов России и Союза адвокатов Ярослав Остапенко.

Эксперт пояснил, что обычно время тишины установлено с 23:00 до 07:00. В Москве штраф за нарушение составляет от 1 до 2 тысяч рублей, в Подмосковье – до 3 тысяч.

Если лай собаки продолжается по ночам, то надо собрать доказательства – видеозаписи, аудиофайлы или показания свидетелей, продолжил Остапенко. Также можно вызвать полицию, которая примет меры по привлечению владельцев к ответственности. Однако если нарушения продолжаются, стоит подать в суд иск о компенсации морального ущерба. Но, советует юрист, сначала нужно попытаться решить вопрос с соседом мирным путем.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных водителей. Новый законопроект предусматривает повышение штрафа до 20 тысяч рублей, что в 40 раз больше текущего.

Как уточнили в Национальном автомобильном союзе, для контроля допустимого уровня шума нужно принять дополнительные меры.