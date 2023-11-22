Москвичам рассказали, куда обратиться из-за шумной разгрузки товаров под окнами ночью

Фото: depositphotos/liudmilachernetska@gmail.com/ Московская административная дорожная инспекция

Жители столицы, под окнами которых ночью шумно разгружают товары в местный магазин, могут обратиться в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С начала года инспекторы выявили 63 таких случая в Москве. В период с 23:00 до 07:00 водители оставляли работающим двигатель или фары, свет от которых попадал в окна. Все это мешало спать местным жителям", – рассказали в ведомстве.

Подобные действия водителей классифицировали по статье 4.50 Административного кодекса (КоАП) Москвы. Они были оштрафованы на суммы от 1 до 80 тысяч рублей.

Обратиться в МАДИ можно по телефону +7 (495) 540-76-56 или по электронному адресу madi@mos.ru.

Ранее по просьбам местных жителей инспекторы МАДИ усилили патрулирование улицы Дыбенко, Орехового бульвара и улицы Лихоборские Бугры. Как рассказали жители, там водители часто парковались в неположенных местах, что мешало движению пешеходов и создавало аварийные ситуации.