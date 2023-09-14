Дептранс усилит патрулирование на трех столичных улицах

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Департамент транспорта Москвы усилит патрулирование на трех столичных улицах с 15 сентября в связи с поступившими от граждан обращениями. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что на этих улицах водители достаточно часто нарушают правила дорожного движения.

"Например, нарушители бросают транспорт под запрещающими остановку знаками или на тротуарах. Это мешает пешеходам и создает аварийные ситуации", – подчеркнули в ведомстве.

Патрулирование будет усилено на Новорязанской и Текстовой улицах, а также на 1-м Красногвардейском проезде.

"Благодаря усилению контроля нарушений на этих участках станет меньше, а значит, снизится количество аварий и сократится количество заторов. Просим водителей всегда соблюдать ПДД и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, тогда передвигаться по городу станет комфортнее всем", – отметил заммэра столицы города Максим Ликсутов.

Граждане также могут оставить жалобу по поводу неправильной парковки по номеру телефона Московской административной дорожной инспекции 8 (495) 540-76-56.

Ранее Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства, который внесет поправки в правила дорожного движения, вводящие понятие средней скорости транспорта.

Отмечалось, что в пункте 10.1. правил фраза "водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения" будет дополнена сочетанием "в том числе средней". При принятии проекта документ вступит в силу с 1 марта следующего года.



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