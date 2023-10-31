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Инспекторы МАДИ усилят патрулирование трех столичных улиц, расположенных на севере и юге города, с 1 ноября по просьбам местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Речь идет об улице Дыбенко, Ореховом бульваре и улице Лихоборские Бугры. Как рассказали жители, там водители часто паркуются в неположенных местах, а это мешает движению пешеходов и создает аварийные ситуации.

Ожидается, что усиление контроля повысит безопасность пешеходов и автовладельцев, а также увеличит пропускную способность.

В ведомстве попросили водителей соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

Ранее сообщалось, что инспекторы МАДИ эвакуировали с велодорожек три тысячи автомобилей за девять месяцев. Из них 746 машин – это люксовые иномарки.

В Дептрансе отметили, что в 2023 году более 20 тысяч водителей припарковались на велодорожках. Штраф за это нарушение составляет три тысячи рублей, а в некоторых ситуациях дело доходит до эвакуации авто.

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