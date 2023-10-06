Инспекторы МАДИ выявили 53 нарушения при разгрузочно-погрузочных работах с начала года

С начала года инспекторы МАДИ выявили 53 нарушения при разгрузочно-погрузочных работах. Специально для москвичей работает горячая линия административной дорожной инспекции, куда можно пожаловаться на ночной шум.

Магазины могут проводить разгрузку товара в ночное время, но с ограничениями. С 23:00 до 07:00 нельзя оставлять работающим двигатель и светить фарами в окна и на фасады домов. За несоблюдение этих правил придется заплатить штраф до 80 тысяч рублей.

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