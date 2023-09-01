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01 сентября, 06:15

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты отреставрировали фасад "Дома со зверями" в Москве

"Мой район. Обратная связь": специалисты отреставрировали фасад "Дома со зверями" в Москве

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В столице завершилась реставрация фасада "Дома со зверями" на Чистопрудном бульваре. Специалисты сняли строительные леса.

Мастера привели в порядок элементы декора, а также возвратили исторический цвет фасада. Кроме того, они отремонтировали подъезды, кровельное покрытие и заменили инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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