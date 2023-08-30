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Праздник "Мой питомец и я" для владельцев домашних животных пройдет в Москве

Праздник "Мой питомец и я" для владельцев домашних животных пройдет в Москве

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Владельцы домашних животных в субботу, 2 сентября, соберутся в Екатерининском парке. Там пройдет праздник под названием "Мой питомец и я". Организатором выступает столичный Комитет ветеринарии.

В парке будут работать мобильные ветклиники, которые примут четвероногих пациентов бесплатно. Кроме того, специалисты прочитают посетителям лекции о правильном содержании питомцев в условиях мегаполиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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