Праздник "Мой питомец и я" для владельцев домашних животных пройдет в Москве

Владельцы домашних животных в субботу, 2 сентября, соберутся в Екатерининском парке. Там пройдет праздник под названием "Мой питомец и я". Организатором выступает столичный Комитет ветеринарии.

В парке будут работать мобильные ветклиники, которые примут четвероногих пациентов бесплатно. Кроме того, специалисты прочитают посетителям лекции о правильном содержании питомцев в условиях мегаполиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.