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Медведь выбрался из ящика в грузовом отсеке иракского самолета

Медведь выбрался из ящика в грузовом отсеке иракского самолета

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В Ираке проводят расследование после побега медведя из ящика в грузовом отсеке самолета. Иракский Boeing с животным на борту должен был вылететь из Дубая в Багдад. Из-за инцидента рейс пришлось задержать.

Иракские авиалинии заявили, что перевозили медведя в соответствии с законом. В Багдаде среди богатых людей стало популярным содержать хищных животных в качестве домашних. Обеспечить соблюдение законодательных норм по их защите властям удается с трудом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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