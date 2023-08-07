13:18Общество
Более 13 тыс жителей Подмосковья обратились к медикам после укусов клещей этим летом
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Более 13 тысяч жителей Подмосковья обратились к медикам с жалобами на укусы клещей с начала сезона. Об этом местный Роспотребнадзор сообщил в своем телеграм-канале.
"Медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 13 371 обращение за медицинской помощью по поводу случая присасывания клещей, в том числе 3 891 среди детей", – сказано в сообщении.
Отмечается, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Подмосковье не обнаружено.
Ранее чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров Евгений Хвалько умер в возрасте 17 лет из-за осложнений, которые были вызваны клещевым энцефалитом. Врачи боролись за жизнь хоккеиста, однако спасти его не удалось.
До этого врач Максим Маскин предупредил, что после укуса клеща у человека может развиться аллергия на продукты животного происхождения. Среди них – красное мясо, мясо птицы, яйца, молоко и молочные продукты, желатин.
Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей в РФ в 2023 году
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