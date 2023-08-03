Посетители Московского урбанфорума в "Лужниках" смогут создать декор для дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В олимпийском комплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума ежедневно проходят мастер-классы для взрослых и детей, сообщается на сайте МУФ. Все они бесплатные, однако на некоторые нужно зарегистрироваться.

На модном маркете работает школа изобразительного искусства под открытым небом. Там можно послушать лекции представителей fashion-индустрии о культурном коде в современной моде, об экологии потребления и истории моды. Недалеко от маркета находится площадка для молодоженов, где можно узнать о свадебных трендах, цветочном этикете, сервировке семейного обеда и праздничном декоре.

В шатре "Траектория роста" можно посетить мастер-классы, посвященные востребованным профессиям, саморазвитию и предпринимательству. Там также можно узнать, как записать подкаст, выстроить эффективную коммуникацию или освоить приемы работы с текстом. Там же можно получить инструкцию по написанию резюме и выбору профессионального пути. Врачи разного профиля поделятся опытом рабочих будней и полезными лайфхаками.

На этой площадке также организованы мероприятия для всей семьи. К примеру, это мастер-класс с тренажером-симулятором "Глаша". Он научит правильно оценивать состояние пострадавшего при несчастных случаях. При этом родители получат навыки для оказания первой помощи детям, а дети – своим сверстникам и родителям.

Ежедневно проходят бесплатные мастер-классы детских технопарков: занятия по сборке и пайке электрических схем, механике и схемотехнике, 3D-моделированию персонажа компьютерных игр, анимации, программированию, созданию приложений и другим направлениям.

На различных тематических площадках внутри площадки "Мой район" можно позаниматься йогой в гамаках, испытать радиоуправляемые катера, узнать об устройстве автомобиля и мотоцикла, пройти тренинг по актерскому мастерству. В интерактивной песочнице дети могут создать скульптуры и даже целый город из песка под руководством опытных педагогов.

На площадке "Макеты объектов реставрации" проходят мастер-классы "Первые раскопки юных археологов". Дети смогут узнать, что такое археология, и провести учебные раскопки в археологической песочнице.

На фестивале "Сделано в Москве" можно научиться делать ароматические саше и диффузоры. Также поучаствовать в мастер-классах по валянию, созданию украшений из оргстекла и апсайклингу.

На фестивале городского хозяйства пройдут уроки электробезопасности, лекции и различные мастер-классы для всей семьи. Можно будет освоить технику создания лепных элементов декора зданий или побывать на занятиях оригами и в колористической мастерской.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября. Ранее сообщалось, что гости МУФ в "Лужниках" увидят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район", а также тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты.

В качестве примера часть парка подготовили специально к МУФ, на ней создали современную площадку для занятий йогой в гамаках. Помимо этого, большую зону на форуме посвятили проекту "Питомцы в Москве", который является значимым направлением программы "Мой район". Этот проект предоставляет возможность создать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с питомцами.

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