Костромские спасатели поймали медведя, который гулял по городу и пугал людей

В Костроме поймали медведя, который целый день бегал по городу и пугал жителей. Зверя заметили днем 21 августа.

Он едва не напал на двоих мужчин, а этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Ближе к вечеру сотрудники спецслужб смогли попасть в медведя дротиком со снотворным, но он отключился не сразу, успев залезть на дерево. Спускать его пришлось сотрудникам МЧС с помощью пожарной лестницы. Теперь полиция выясняет, как хищник оказался в городе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.