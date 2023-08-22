Участок МЦК закроют 26 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Новости

Костромские спасатели поймали медведя, который гулял по городу и пугал людей

Костромские спасатели поймали медведя, который гулял по городу и пугал людей

Пингвин получил звание генерал-майора королевской гвардии Норвегии

Новости регионов: медведь напал на людей во дворе жилого дома в Костроме

Фестиваль в честь Дня защиты бездомных животных состоялся на Северном речном вокзале

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о пуме Габриэле из Московского зоопарка

Сотрудники Московского зоопарка показали, как капибара кормит своих детенышей молоком

Новости часа: ночная дискотека в "Лужниках" отменена из-за ухудшения погодных условий

"Актуальный репортаж": козы повредили автомобили в Балашихе

Еноты начали проникать в дома в Германии

"Актуальный репортаж": заводчики рассказали о стоимости редких породистых собак

В Костроме поймали медведя, который целый день бегал по городу и пугал жителей. Зверя заметили днем 21 августа.

Он едва не напал на двоих мужчин, а этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Ближе к вечеру сотрудники спецслужб смогли попасть в медведя дротиком со снотворным, но он отключился не сразу, успев залезть на дерево. Спускать его пришлось сотрудникам МЧС с помощью пожарной лестницы. Теперь полиция выясняет, как хищник оказался в городе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионывидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика