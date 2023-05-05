Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зябликове построят за счет инвестора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Зябликово построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) за счет средств инвестора. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Объект построят на Воронежкой улице. Ранее проект его строительства согласовал Сергей Собянин. Инвестора застройки определят в ходе торгов.

"Его строительство в первую очередь нацелено на повышение физической активности местных жителей, популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Кроме того, объект позволит создать дополнительные рабочие места и положительно скажется на рентабельности района", – сообщила Княжевская.

Четырехэтажный многофункциональный комплекс площадью 4,8 тысячи квадратных метров оснастят бассейном и тренажерами. На его территории также появятся магазины и точки бытового обслуживания.

Как сообщалось ранее, ФОК также построят в столичном районе Строгино. Объект возведут на месте недостроя. Он расположен в границах особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий".



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