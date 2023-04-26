Многофункциональный комплекс с террасами на крыше построят в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Владыкино" в Отрадном возведут монофункциональный комплекс с террасами на крыше. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

"Многофункциональный комплекс построят в Сигнальном проезде на участке площадью 1,4 гектара в рамках проекта планировки территории ТПУ "Владыкино". Общая площадь объекта составит 85,5 тысячи квадратных метров", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Комплекс расположится неподалеку от Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук и парка "Отрада" в долине реки Лихоборки.

Нижняя часть объекта будет построена в виде зигзагообразного пятиэтажного стилобата. Ее облицуют стеклом, графитовой плиткой и серебристыми панелями. Над первым уровнем будут возвышаться 4 зеркальные 23-этажные башни.

Террасы появятся на крыше стилобата. Там разместят кондиционеры, вазоны с цветами и другие объекты. Посетители смогут насладиться панорамным видом на город.

На первом этаже комплекса появятся магазины и кафе. Для посетителей будет предусмотрена парковка на 135 мест.

Территорию около комплекса благоустроят: создадут пешеходные зоны и пространства для отдыха. В углублениях между башнями создадут внутренние дворы.

Ранее в составе ТПУ "Озерная" построили торговый центр. Там откроются бутики, магазины повседневных товаров, парфюмерии и ювелирных изделий, кафе и закусочные. Четвертый этаж объекта будет отведен под офисные помещения.

