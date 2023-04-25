В Даниловском районе Москвы началось строительство 13-этажного бизнес-центра

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В Даниловском районе столицы начались работы по возведению 13-этажного бизнес-центра площадью почти 32 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

"По окончании строительства в 2026 году бизнес-центр на улице Дербеневской, доме 1, станет одной из точек роста и деловой активности в Даниловском районе", – заявил Бочкарев.

Заммэра Москвы отметил, что разрешение на строительство было получено в сентябре 2022 года. До настоящего времени подрядчики производили подготовку территории.

Кроме того, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что проект реализуется компаний "Пионер". На данный момент почти выполнены работы по переустройству тепловой сети, а также проводится устройство шпунтового ограждения, добавила Пятова. Начать земляные работы и работы по водопонижению планируется во втором квартале текущего года.

"В облицовке здания будут использованы панели из алюминия. Входная группа получит витражное остекление, а в двусветном лобби за счет высоты потолков до 7 метров откроется возможность не только для ожидания, но и для встреч в переговорных комнатах", – резюмируют в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Даниловском районе реализуется крупнейший градостроительный проект – реновация бывшей промзоны ЗИЛ и прилегающих к нему территорий. По замыслу проекта, планируется возвести 7,3 миллиона "квадратов" недвижимости", в том числе 5,3 миллиона квадратных метров жилья. Территорию бывшей промзоны превратят в одно из самых крупных мест по трудоустройству.