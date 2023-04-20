Торговый центр построили в составе ТПУ "Озерная" на западе Москвы

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Специалисты сдали в эксплуатацию торгово-развлекательный центр в составе транспортно-пересадочного узла "Озерная" на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Объект возвели в районе Очаково-Матвеевское по адресу улица Озерная, дом 33. По словам Бочкарева, в составе ТПУ строится сопутствующая инфраструктура. Площадь нового ТРЦ составляет 7,6 тысячи "квадратов". Объект позволит пассажирам совершать необходимые покупки, не покидая территорию транспортного узла, отметил заммэра.

Торговые точки расположатся на четырех этажах и одном подземном уровне. Там откроются бутики, магазины повседневных товаров, парфюмерии и ювелирных изделий, кафе и закусочные. Некоторая часть предприятий торговли будет работать по удлиненному графику с учетом пассажирского потока ТПУ.

Третий этаж оснастят фуд-кортом, а четвертый – офисными помещениями. Магазин продовольственных товаров будет расположен на подземном этаже.

В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что внутреннюю отделку всех помещений еще предстоит выполнить.

"Согласно проекту, финишная отделка будет выполняться уже арендаторами торгового комплекса. При этом строительство самого здания полностью завершено, ранее было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации", – поделился Войстратенко.

Ранее глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в столичном районе Некрасовка приступили к строительству монолитных конструкций на уровне подвала первого этажа в будущем ТРК. Мероприятия организовали в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.