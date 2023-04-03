Собянин сообщил о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал о планах по развитию промышленного и инновационного потенциала ТиНАО.

"Московский участок ЦКАД – новая точка роста ТиНАО. Введенный участок чуть больше 20 километров, однако планы по развитию прилегающей территории довольно масштабные", – сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на указанном участке может быть возведено порядка 5 миллионов "квадратов" недвижимости. Предполагается, что 80% недвижимости будет нежилой. Речь идет в том числе о технопарках, логистических центрах, офисных и бизнес-площадках.

Собянин уточнил, что тысячи новых рабочих мест будут созданы для поселений Первомайского, Краснопахорского, Михайлово-Ярцевского и Щаповского.

В ТиНАО планируется построить логистический центр электронной коммерции,а также возвести завод по производству окон из алюминия и ПВХ в поселении Краснопахорском. Также будет построен индустриальный кластер, куда войдут четыре завода в районе станции Бекасово-Сортировочной.

Градоначальник отметил, что в поселении Щаповском создадут производственный комплекс по изготовлению шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, а в Марушкинском – промышленный технопарк.

Собянин добавил, что реализация данных проектов позволит достичь в ТиНАО целевых параметров по росту инвестиций, налогооблагаемой базы и рабочих мест. В настоящее время в ТиНАО создано более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что инвесторы возведут 27 объектов в ТиНАО по соглашениям с Москвой в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). С 2021 года Москва оформила 11 контрактов с инвесторами о строительстве недвижимости в ТиНАО.



Новая районная поликлиника появится в поселении Филимонковском

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!