Собянин открыл новую школу в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новую школу в столичном районе Некрасовка. Он поприветствовал учеников и преподавателей образовательного учреждения и узнал их мнение о новой школе.

"Мы очень ждали этот корпус, он помог нам разгрузить остальные школьные корпуса", – сообщила директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева.

Согласно информации, возводить здание учреждения начали в ноябре 2020 года и завершили его строительство в феврале этого года. Проект финансировался в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. Школа располагается на улице Вертолетчиков, 2В.

В ней сделали стандартные учебные классы, специализированный ИТ-полигон с компьютерным оборудованием и программным обеспечением, а также кабинеты 3D-моделирования и робототехники.

Комплекс "Школа в Некрасовке" создали в 2009 году. В настоящее время в него включены три школы и четыре здания дошкольных групп. В учреждении учатся 4 847 детей.

Ранее глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Преображенское стартовало строительство монолитных конструкций четвертого этажа здания учебного корпуса.

Он будет располагаться на 2-й Пугачевской улице, 12А. Его общая площадь составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Высота здания составит четыре этажа.

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