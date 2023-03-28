16:43Город
В районе Преображенское начали строить четвертый этаж учебного корпуса
Фото: пресс-служба Депстроя
В районе Преображенское стартовало строительство монолитных конструкций четвертого этажа здания учебного корпуса, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Учебный корпус на 400 мест расположится на 2-й Пугачевской улице, 12А. Его общая площадь составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Высота здания составит четыре этажа.
Помимо учебных классов, в корпусе разместятся столовая, актовый зал на 240 мест с трибунами, спортивный блок, включающий спортзал с возможностью трансформации на два зала, с раздевалками и душевыми, медкабинеты, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, робокласс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и IT-полигон.
Учебный корпус оформят в оранжево-белых тонах. Из основного объема здания будут выделяться помещения спортивного зала и лестниц.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что к началу нового учебного года в Москве планируется благоустроить территории свыше 160 школ и детских садов. По словам мэра столицы, будут обновлены пешеходные дороги и проложены новые, отремонтированы и установлены детские площадки, восстановлены футбольные, волейбольные и баскетбольные поля.
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