В районе Преображенское начали строить четвертый этаж учебного корпуса

Фото: пресс-служба Депстроя

В районе Преображенское стартовало строительство монолитных конструкций четвертого этажа здания учебного корпуса, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Учебный корпус на 400 мест расположится на 2-й Пугачевской улице, 12А. Его общая площадь составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Высота здания составит четыре этажа.

Помимо учебных классов, в корпусе разместятся столовая, актовый зал на 240 мест с трибунами, спортивный блок, включающий спортзал с возможностью трансформации на два зала, с раздевалками и душевыми, медкабинеты, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, робокласс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и IT-полигон.

Учебный корпус оформят в оранжево-белых тонах. Из основного объема здания будут выделяться помещения спортивного зала и лестниц.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к началу нового учебного года в Москве планируется благоустроить территории свыше 160 школ и детских садов. По словам мэра столицы, будут обновлены пешеходные дороги и проложены новые, отремонтированы и установлены детские площадки, восстановлены футбольные, волейбольные и баскетбольные поля.

Детский сад, школа и поликлиника начнут работать в Молжанинове в 2023 году

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