В Минпросвещения сообщили о планах открыть спортивные клубы во всех школах РФ к 2024 году

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Во всех российских школах к 2024 году будут открыты спортивные клубы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"В настоящее время министерство просвещения в соответствии с концепцией развития детско-юношеского спорта РФ до 2030 года формирует Единый всероссийский перечень школьных спортивных клубов", – сказал глава ведомства в ходе пленарного заседания форума "Наука побеждать" в рамках реализации федерального проекта "Zа самбо" партии "Единая Россия".

По словам министра, к 2024 году будет завершена работа по формированию перечня школьных спортклубов.

Кравцов отметил, что в данный момент в перечень включены порядка 33,8 тысячи спортклубов. Кроме того, в этих клубах 27 тысяч школьников занимаются самбо.

В настоящее время формируется план проведения мероприятий по реализации всероссийского проекта "Самбо в школе" на период с 2023 по 2025 год, сказал глава Минпросвещения.

Кравцов подчеркнул, что Всероссийская федерация самбо приняла участие в разработке программно-методического комплекса для школ, а также в создании учебно-методического центра по развитию самбо.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ поддержало идею ввести в обиход новый элемент формы учеников – школьные значки. Возможный дизайн значков будет проработан при участии Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

В Минпросвещения поддержали идею ввести значки как элемент формы в школах

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!