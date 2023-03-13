Минпросвещения поддержало идею ввести школьные значки как элемент обязательной формы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения РФ поддержало идею ввести в обиход новый элемент формы учеников – школьные значки, передает ТАСС.

В ведомстве отреагировали на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой, которая подготовила соответствующую инициативу.

"Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", – указано в ответе замглавы Минпросвещения РФ Андрея Корнеева.

По словам представителя ведомства, возможный дизайн значков будет проработан при участии Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

Ранее замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев заявил, что ведомство предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников. На данный момент такая возможность реализована в виде права.

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