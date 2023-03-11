Собянин: в ТиНАО до конца года будет построено 8 школ и 14 детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Восемь школ и 14 детских садов построят до конца текущего года в ТиНАО за счет инвесторов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"С ростом населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается потребность в детских садах и школах. Поэтому нам важно, чтобы вместе с комфортным жильем возводились и социальные объекты", – написал мэр.

Он отметил, что каждое образовательное учреждение в округе будет выполнено по индивидуальным проектам. Здания будут отвечать требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. В них для детей создадут несколько тысяч мест.

Так, только в одном Сосенском в следующем году заработают восемь детских садов. Они будут рассчитаны более чем на 1,7 тысячи мест. Там предусмотрят не только учебные помещения, но и медицинские кабинеты, игровые комнаты, физкультурные и музыкальные залы.

Ранее на улице Верхняя Масловка в Москве начались работы по отделке фасадов здания детского сада. Их готовность к настоящему времени составляет 48%. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году.



Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

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