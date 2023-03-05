В Зеленограде за 12 лет построили почти 650 тыс кв метров жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние 12 лет в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы построили почти 650 тысяч квадратных метров современного жилья, а также более 10 школ, детских садов и спортивных объектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"За последние 12 лет в Зеленограде возвели более десятка зданий школ, детских садов и спортивных комплексов, включая центр для занятий регби, открыли крупную поликлинику с современным диагностическим оборудованием. Также было построено и введено в эксплуатацию около 649,8 тысячи квадратных метров современного комфортного жилья", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня ЗелАО является одним из самых активно развивающихся округов Москвы. В Зеленограде создаются новые высокотехнологичные производства, а также растет количество жителей, которым требуется комфортное жилье и развитая социальная инфраструктура. Так, новые детские сады и школы строятся вместе с новыми домами. В последние годы здания образовательных учреждений в основном строили в районах Крюково и Савелки.

Помимо прочего, в городе продолжается реализация программы реновации.

"Строительство домов продолжается. С 2020 года в округе действует городская программа реновации. Новые равнозначные квартиры уже получили 1,14 тысячи человек, проживавшие ранее в девяти старых домах на Заводской улице", – указано в материале.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реализованных в Зеленограде проектах благоустройства. По словам мэра, в городе за последние 12 лет обновили почти 40 парков и общественных пространств.

В частности, за это время привели в порядок площадь Юности, которая появилась в 1972 году. На площади реанимировали тенистую аллею, высадили цветы на клумбах, кроме того, создали сухой фонтан с подсветкой, а также с зоной отдыха, спортивными и детскими площадками.

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