Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о реализованных в Зеленограде проектах благоустройства. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

"Почти 40 парков и общественных пространств обновили в ЗелАО за 12 лет", – отметил он.

Собянин рассказал, что за это время привели в порядок площадь Юности, которая появилась в 1972 году. На площади реанимировали тенистую аллею, высадили цветы на клумбах, кроме того, создали сухой фонтан с подсветкой, а также с зоной отдыха, спортивными и детскими площадками.

На Центральном проспекте увеличили зону для пешеходов, установили новые фонари и скамейки. Также было обновлено поле для игры в регби между 5-м микрорайоном и Ленинградским шоссе. Там же создали трибуны для зрителей и раздевалки. В Зеленограде работы проводились на площади 180 гектаров.

Кроме того, в рамках работ было приспособлено помещение для нового центра госуслуг "Мои документы" в районе Силино по адресу Зеленоград, корпус 1 105. Также на Привокзальной площади открылся центр госуслуг района Крюково.

На официальном сайте мэра и правительства столицы отметили, что в 2023 году планируется обновить пешеходную зону в 4-м микрорайоне в районе Матушкино и завершить благоустройство пешеходной зоны "Аллея вязов" в 9-м микрорайоне Старого Крюкова.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса "Спутник Арена" в 9-м микрорайоне Зеленограда. Спорткомплекс "Спутник Арена" с футбольным полем и бассейном должен открыться в апреле 2023 года. Возведение объекта было начато в январе 2020 года и завершено в декабре 2022 года.

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