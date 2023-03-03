Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил жителей Зеленограда с 65-летием образования города. Торжественное мероприятие состоялось в "Ведогонь-театре".

"С днем рождения, Зеленоград. Мне очень просто сверять даты в развитии Зеленограда, потому что мы с Зеленоградом одногодки – 1958 года рождения. Глядя на исторические события Зеленограда, я так вспоминал по этим годам вехи своей жизни, а последние годы вообще тесно связаны с Зеленоградом", – сказал мэр столицы.

Он отметил, что именно с Зеленоградом связана история развития отечественной микроэлектроники. Собянин напомнил, что раньше этот город сравнивали с "Силиконовой долиной", опираясь на динамику развития технологий. Он подчеркнул, что и сейчас на Зеленоград государство смотрит как на город, от которого зависит будущее.

В Зеленограде сформирован фундамент развития современной промышленности – науки, микроэлектроники, информационных технологий, на которых держатся мирные и военные технологии, подчеркнул мэр. На сегодняшний день в Зеленограде реализуются новые высокотехнологичные производства, включая один из крупнейших в России кластеров фармацевтики.

"Мы вместе с вами стараемся сделать так, чтобы Зеленоград жил и развивался по самым лучшим стандартам Москвы: и в области развития экономики, и в области образования", – добавил Собянин.

Мэр напомнил, что многое делается и для развития транспорта в Зеленограде. Так, в августе 2023 года в городе появится наземное метро. Кроме того, проезд на электричке будет в два раза дешевле, включая бесплатные пересадки на МЦК и метро. Также в Зеленограде будут следовать большее количество поездов, а интервалы между ними сократятся.

В ходе торжественной церемонии градоначальник вручил жителям Зеленограда награды Москвы.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса "Спутник Арена" в 9-м микрорайоне Зеленограда. Спорткомплекс "Спутник Арена" с футбольным полем и бассейном должен открыться в апреле 2023 года.

В здании спорткомплекса оборудовали бассейн с залом для подготовительных занятий, создали универсальный спортзал с трибунами на 249 зрителей и тренажерный зал, который вмещает более 30 человек. Также в здании оборудовали медицинский блок.

На территории спортивного комплекса построили футбольное поле с искусственным покрытием размером 105 на 68 метров и оборудовали легкоатлетическую зону.



Собянин: спорткомплекс "Спутник Арена" планируется открыть в апреле

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