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03 марта, 16:45

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Собянин: станция Крюково после реконструкции превратится в трехуровневый ТПУ

Собянин: станция Крюково после реконструкции превратится в трехуровневый ТПУ

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Реконструкция платформы Крюково в Зеленограде близится к завершению. Это будет современный трехуровневый транспортный узел, который должны открыть летом текущего года. Сергей Собянин посетил строящийся объект вместе с заместителем гендиректора РЖД Олегом Тони.

По словам мэра Москвы, объект введут в эксплуатацию к моменту запуска МЦД-3. Так, Крюково станет конечной станцией третьего диаметра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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