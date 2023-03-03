Собянин: станция Крюково после реконструкции превратится в трехуровневый ТПУ

Реконструкция платформы Крюково в Зеленограде близится к завершению. Это будет современный трехуровневый транспортный узел, который должны открыть летом текущего года. Сергей Собянин посетил строящийся объект вместе с заместителем гендиректора РЖД Олегом Тони.

По словам мэра Москвы, объект введут в эксплуатацию к моменту запуска МЦД-3. Так, Крюково станет конечной станцией третьего диаметра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.