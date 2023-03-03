За сутки в Москве выявили 2 427 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За минувшие сутки в Москве установили 2 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 12 человек скончались. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки 2 427, госпитализированы 156 человек, выздоровели 1 722 человека, 12 человек умерли за сутки", – отмечается в сводке.

В четверг, 2 марта, в столице выявили 2 788 случаев коронавируса. В больницы положили 179 человек, перебороли болезнь 2 244, скончались 11 граждан.

Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заболели 3 426 985 человек, поправиться смогли 3 227 579 пациентов. Не смогли побороть инфекцию 48 240 человек.

Ранее за сутки в России зафиксировали 14 516 новых случаев COVID-19. За последние 24 часа госпитализировали 1 546 человек, что на 12,5% меньше, чем днем ранее. От последствий болезни скончались 40 пациентов, выздоровели 11 512 человек.

Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 22 314 520 случаев заболевания.

В Госдепе назвали неокончательной версию о лабораторной утечке COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!