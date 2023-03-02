В Москве за сутки выявили 2 788 случаев COVID-19

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В Москве за последние сутки выявили 2 788 случаев коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В больницы положили 179 человек, перебороли болезнь 2 244. Скончались за сутки 11 граждан.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире за четыре недели на 66% снизилась смертность от COVID-19.

По информации организации, с 30 января по 26 февраля 2023 года свыше 4,8 миллиона человек заразились коронавирусом, также более 39 тысяч заболевших скончались от инфекции. По сравнению с предыдущими 28 днями смертность снизилась на 66%, а заболеваемость – на 76%.

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